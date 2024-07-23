Вскрылись неожиданные детали произошедшего на концерте Глюкозы: "Плеснули без согласия в бокал"

На днях по Сети разлетелись кадры с концерта Натальи Ионовой, известной многим звезды 90-х, которая выступает под псевдонимом Глюкоза. Девушка вела себя на сцене неадекватно: не успевала за фонограммой, постоянно прикасалась к интимным местам и в целом выглядела странно. Многие посчитали, что она вышла к зрителям в нетрезвом состоянии.

За этот концерт артистке заплатили пять миллионов рублей. Однако теперь организаторы намерены отсудить у Натальи эти деньги обратно. Кроме того, ополчились на Глюкозу и поклонники, и коллеги. Так, бывший продюсер Ионовой, который долгие годы был для нее опорой и одним из самых близких людей, заявил, что тоже намерен подать иск и лишить Наталью псевдонима и песен, которые он для нее писал.





Сама Глюкоза хранила молчание больше суток и только когда скандал начал разгораться еще сильнее, прокомментировала, что произошло с ней на самом деле. По словам Натальи, сейчас она проживает непростой период: недавно скончалась любимая бабушка, которая с детства растила ее, объяснила оконфузившаяся певица.

На этом фоне артистка столкнулась с депрессией и стала мучиться бессонницей. Врач выписал ей антидепрессанты и снотворное. Глюкоза призналась, что тогда перед концертом приняла сразу оба лекарства, не подозревая, во что это выльется.

"Мне очень жаль, что расстроила вас. Хотя были те, кому концерт понравился. Спасибо за эту теплую встречу. Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня – вся моя жизнь", – объяснилась в своем блоге исполнительница хита "Невеста".

Пока Глюкоза молчала, в сети ходило множество версий произошедшего. Некоторые считали, что Ионова просто перебрала со спиртным, другие были уверены, что певицу подставили и нарочно выставили в таком свете.

"Виной странного поведения на концерте стали антидепрессанты, выписанные после смерти бабушки, причем даже вроде как без алкоголя, хотя были версии, что ей плеснули без согласия в бокал", – передает источник.

Сама Глюкоза сейчас восстанавливается после пережитого в обществе родных.

Ранее Фадеев объявил дату премьеры обновленного проекта Глюк'oZa без Натальи Ионовой.

