Бежавший из России Бурковский пытается искоренить в себе все русское: притворяется американцем

Два года назад известный актер Андрей Бурковский уехал в Америку. В отличие от многих своих коллег, артист бежал молча и не делал никаких политических заявлений. Мать звезды сериала "Кухня" заявляла, что сын не эмигрировал, а просто поехал учиться в Штаты, по окончании актерских курсов обязательно вернется на Родину.

То ли родительница актера сама не знала, то ли планы у Бурковского поменялись, но теперь 40-летний шоумен не только учится и строить актерскую карьеру за океаном, но и пытается искоренить в себе все русское. Так, Андрей поделился в своем блоге видео, на котором его дочь ест лимон. Девочка разговаривает с отцом на английском, как, впрочем, и сам Бурковский.

К слову, артист уже давно ведет свои социальные сети на английском языке, а последний пост на русском был опубликован еще в начале лета. Тогда Бурковский публично поздравил дочь с днем рождения и оставил трогательное послание.

Впрочем, не всем поклонникам по душе то, что соцсети актера так изменились. Многие отметили, что очень любили смотреть фильмы и сериалы с его участием, но теперь такого желания нет. Некоторые посоветовали Бурковскому сменить не только язык, но и имя.

"Имя тогда поменяй на американское", – заявил один из комментаторов.

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