Сестра Бузовой невзначай выдала тайну, которую Ольга скрывала много лет: "Бесплодна"

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова была в браке лишь однажды. При разводе Дмитрий Тарасов заявил, что всегда мечтал о детях, а вот супруга не хотела, мол, потому и развелись. Однако сама экс-ведущая "Дома-2" не раз заявляла, что мечтает о крепкой семье и малышах. Так, недавно 38-летняя исполнительница хита "Мало половин" опубликовала в своем блоге видео с детьми подруги и заявила, что тоже планирует стать мамой в ближайшее время.

Рожать теледива, судя по всему, планирует не сама, ведь сестра артистки Анна Бузова невзначай выдала тайну Ольги о бесплодии. Девушку тоже часто критикуют за отсутствие детей в 36 лет. Вот и в этот раз комментатор решил в лоб спросить причину нежелания обзаводиться отпрысками.

"Вы с сестрой обе бесплодны! Или детей не любите?" – решили выяснить подписчики сестры певицы.

Анна, впрочем, решила утолить любопытство бестактных пользователей Сети и ответила утвердительно: "Бесплодны и не любим – все вместе".

Фанаты теперь гадают, был ли это язвительный ответ на хамский комментарий или Бузова-младшая действительно проговорилась о секрете, который Ольга хранила столько лет. Некоторые после этого и вовсе ожидают нового скандала между сестрами, которые помирились совсем недавно. Напомним, Бузовы крупно поссорились пять лет назад во время совместного отпуска и несколько лет не общались. Не исключено, что и в этот раз Ольга снова обидится на сестру из-за ее откровений.

Ранее Бузова похвасталась, что утерла нос SHAMANу и Басте.