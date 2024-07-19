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Пятница 19 июля

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Лишившейся работы в Европе Хаматовой нанесли новый удар: надавили на больное

Лишившейся работы в Европе Хаматовой нанесли новый удар: надавили на больное

Актрисе грозит участь некоторых других сбежавших из России звезд.

Известная актриса Чулпан Хаматова два года назад сбежала из России. Знаменитость поселилась в Латвии и всеми силами пыталась прижиться на новом месте. Известно, что актриса начала учить язык, давала интервью на латышском и даже устроилась на работу в Рижский театр. Впрочем, проработала она там недолго и была уволена. 

Теперь стало известно, что для актрисы подготовили новый удар. Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить позицию Хаматовой и признать ее иностранным агентом. Депутат заявил, что занялся этим после того, как стало известно о том, что Хаматова планирует принять участие в мероприятии в поддержку Украины. 

Сама Хаматова, судя по всему, решила навсегда остаться жить в Европе и называет Латвию своим домом. Между тем Чулпан постепенно обрывает все связи с Родиной. Так, недавно за границу уехал и брат актрисы Шамиль. А сама знаменитость отреклась от почетных званий народной артистки и заслуженной артистки России. Она отметила, что всегда стеснялась, когда ее так представляли, и теперь, наконец, освободилась от этих наград. 

Ранее стало известно, почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра. Правда, актриса не признается и уверяет всех, что ушла с работы сама, потому что у нее много других проектов. 

19 июля 2024, 22:00
Чулпан Хаматова. Фото: скриншот YouTube /канал@Osetinskaia
Елизавета Федорова
Страсти✓ Надежный источник

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