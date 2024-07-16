Погрязла в долгах: обелившую свое имя Ивлееву ждет судьба Блиновской

Совсем недавно Настя Ивлеева вернулась в публичное пространство после "отмены", с которой она столкнулась из-за "голой" вечеринки. Сейчас блогерша ведет размеренный образ жизни и старается лишний раз не провоцировать публику, которая теперь следит за каждым шагом девушки. Можно сказать, что экс-ведущей "Орла и решки" даже удалось обелить свое имя, однако черная полоса на этом не заканчивается. Стало известно, что Настя погрязла в долгах.

Еще несколько месяцев назад сообщалось о задолженности Ивлеевой в 11 миллионов рублей перед налоговой службой. Выяснилось, что все уведомления от ФНС теледива игнорирует, и сейчас сумма долга выросла почти до 21 миллиона рублей, включая штрафы за неуплату.

В отношении Анастасии, впрочем, уже начали применять взыскательные меры – заблокировали банковские счета блогерши. Если Ивлеева и дальше продолжит игнорировать свою задолженность, то есть вероятность, что ведущая повторит судьбу Елены Блиновской, которая сейчас находится в СИЗО за уклонение от уплаты налогов.

Напомним, в декабре прошлого года разразился грандиозный скандал из-за вечеринки, которую закатила Ивлеева. Множество звездных гостей пришли на мероприятие практически раздетыми, за что столкнулись с "отменой". В их числе были Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Анна Асти, Ксения Собчак и другие. В народе вакханалию прозвали "голой" вечеринкой.

Ранее Ивлеева раскрыла новое место работы.