Без очков и в свадебном платье: Гурцкая решилась изменить жизнь спустя год после смерти мужа

Чуть больше года назад известная российская певица Диана Гурцкая потеряла мужа. Петр Кучеренко летел из командировки, и ему стало плохо прямо в самолете. Воздушное судно экстренно посадили, но спасти мужчину не удалось. Для артистки эта потеря стала серьезным ударом, ведь супруг был для нее не только любимым мужчиной, но и другом, и опорой.

На протяжении года Гурцкая держала траур. Артистка поставила на паузу свою карьеру и почти не выходила в свет. Однако теперь певица, кажется, готова снова вернуться к обычной жизни. По крайней мере, так решили поклонники, увидев в блоге исполнительницы ее новый ролик.

Диана поделилась в соцсетях кадрами со своей последней фотосессии. На них она позирует в белоснежном платье, которое очень похоже на свадебное. Кроме того, артистка впервые появилась на публике без своих очков, которыми она прикрывает глаза с детства. Вместо них звезда повязала тонкую изящную ленту.

"Творим настоящую магию. Готовы удивляться?", – написала в своем блоге певица.





Напомним, Диана родилась в многодетной семье, и сначала ее недуг никто не заметил. Однако когда девочка упала с дивана, потерявшись в пространстве, родители отвели ее к врачу. Медикам удалось выяснить, что Гурцкая страдает от врожденной слепоты.

Несмотря на свой диагноз, Диана смогла построить блестящую карьеру певицы, выйти замуж и родить сына. Сейчас она одна воспитывает 16-летнего Константина.

Ранее сообщалось, что квартиру Дианы Гурцкая обстреляли.