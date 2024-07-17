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Вторник 16 июля

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Вымокшая до нитки Тодоренко разделась перед камерой: сбросила все лишнее

Вымокшая до нитки Тодоренко разделась перед камерой: сбросила все лишнее

Откровенные фото теледивы попали в Сеть.

Известная телеведущая Регина Тодоренко сменила шумный мегаполис на жаркие Мальдивские острова. На курорт она отправилась отдыхать вместе с семьей. В своем блоге звезда делится снимками потрясающей природы страны и отпускными буднями.

Не забывает показывать теледива и себя. Для очередного фото Тодоренко разделась перед камерой и залезла в бассейн. Регина позировала в черном купальнике с распущенными, волнистыми от влажности волосами. Перед ней был большой поднос с едой.

"Я ни в чем не откажу…". Эта песня "Короля и Шута" – лейтмотив наших каникул. Она звучит как напоминание о лишних килограммах на моих бедрах после отпуска, но зато как было вкусно", – рассказала телеведущая.

Регина Тодоренко. Фото: соцсети/@ reginatodorenko

Поклонники поспешили осыпать девушку комплиментами. Особенно они отметили стройную фигуру мамы двух сыновей.

"Красотка во всех смыслах", "Регина, вы умница и красавица, я считаю, каждая женщина не должна отказывать себе ни в чем. Желаю вам и вашей семье всего хорошего!" – написали комментаторы.

Напомним, во второй раз Тодоренко стала мамой всего два года назад. Сама Регина жаловалась, что поправилась во время беременности. Ситуацию осложняло то, что многие виды спорта ей запрещены из-за старой травмы. Тем не менее экс-ведущая "Орла и решки" взяла себя в руки, начала правильно питаться. Недавно она рассказывала, что почти вернулась к дородовой форме.

Ранее Регина Тодоренко открыто рассказала о третьей беременности. 

17 июля 2024, 01:00
Регина Тодоренко. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
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