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Понедельник 24 июня

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"Отмененная" Ивлеева раскрыла новое место работы: Там каждый день

Настя Ивлеева рассказала, чему посвящает практически все свое время.

Из-за скандала с "голой вечеринкой" жизнь Насти Ивлеевой круто изменилась. На фоне критики блогерша лишилась контрактов, которые приносили ей доход, а также потеряла возможность участия в прибыльных проектах. 33-летней телезвезде из-за "отмены" пришлось пересмотреть приоритеты и транслировать в мир совершенно иное поведение.

Не так давно Ивлеева признавалась, что пережила период переосмысления, который сделал из нее более зрелого человека. Однако спустя полгода после скандальных событий Настя так и не вернулась на телевидение, к съемкам интернет-шоу, которые занимали значительную часть ее времени.

Поэтому сегодня Настя Ивлеева целиком и полностью может посвятить себя новой работе. В недавнем интервью блогерша призналась, что сейчас трудится в своем баре, который открылся несколько недель назад. "Работаю там почти каждый день", – рассказала телезвезда. 

По словам Насти Ивлеевой, в заведении она занята решением вопросов, связанных с улучшением качества обслуживания. Знаменитость общается с посетителями, поскольку считает важным получать отзывы из первых уст. Как отметила телеведущая, бару есть к чему стремиться.

24 июня 2024, 18:36
Настя Ивлеева. Фото: YouTube / @luka_ebkov
Дмитрий Алексеев
moskvichmag.ru✓ Надежный источник

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