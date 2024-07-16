Обогатились на россиянах: народ шокирован сколько недвижимости по всему миру у Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин* много лет в российском шоу-бизнесе. За время, пока Примадонна пела, а россияне платили ей за концерты, она сколотила целое состояние и вложила огромные деньги в квартиры и дома по всему миру. Известно, что семейство владеет имуществом в России, Израиле, Латвии, США и на Кипре. Общая стоимость владений оценивается в четыре миллиарда рублей.

Самой дорогой недвижимостью сбежавшего за границу семейства считается замок в поселке Грязь. Дом, построенный в 2012 году, официально оформлен на Галкина*. На протяжении нескольких лет супруги пытаются сбыть с рук дом, однако желающие все не находятся. Это, впрочем, не удивительно, коттедж построили с учетом весьма экзотических предпочтений хозяина. На территории установлены гаргульи, рыцарские доспехи, узкие окна, как в настоящих замках.

Кроме этого, у комика-иноагента имеется квартира в столице на Новочеремушкинской улице. Площадь этого жилья – более 100 "квадратов" и оценивается оно в сумму не менее 50 миллионов рублей.

Сама Пугачева имеет квартиру в Филипповском переулке Москвы. Стоимость этой недвижимости – порядка 300 миллионов рублей. Также на Аллу Борисовну записаны два гаража и земельный участок. Еще несколько домов и квартир певица подарила дочери и внукам.

Имущество у Пугачевой с Галкиным* есть и за границей. Еще 20 лет назад артистка купила квартиру в элитном небоскребе за сумму более 600 тысяч долларов. Правда, потом продала ее и на эти деньги купила другую квартиру Кристине Орбакайте. По информации некоторых источников, там же было приобретено жилье для Никиты Преснякова. Поговаривают, что для себя Галкин* и Пугачева тоже купили квартиру, но относительно недавно – в период пандемии.

Также известно, что звездное семейство владеет домами в Израиле и Юрмале. Кроме того, они приобрели виллу на Кипре почти за миллиард рублей, за что в свое время получили гражданство.

Ранее Пугачевой посоветовали спасать спивающегося мужа.

* Признан иноагентом на территории РФ.