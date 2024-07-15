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Понедельник 15 июля

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Пугачевой посоветовали спасать спивающегося мужа: "Он же постоянно падает"

Пугачевой посоветовали спасать спивающегося мужа:

Сообщается, что Максим Галкин* пристрастился к выпивке.

Больше двух лет назад Алла Пугачева и Максим Галкин, прихватив с собой близнецов, уехали в Израиль. Как оказалось, жизнь в эмиграции не такая приятная и денежная, как на Родине, особенно учитывая, что семью теперь обеспечивает один только комик-иноагент. Периодически близкие знакомые семейства рассказывают о том, что Примадонна на фоне всех переживаний стала чувствовать себя не очень хорошо. А теперь появились новости и о плачевном состоянии ее мужа.

Заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина заявила, что у экс-ведущего передачи "Лучше всех" могут быть проблемы с алкоголем. По ее словам, это видно невооруженным взглядом, ведь ведет себя Галкин* как минимум странно.

"Эмигрантке Алле Пугачёвой следует позаботиться о своем муже. Мне кажется, что он спивается. У Максима Галкина* большие проблемы, это очевидно. Он же постоянно падает на [сцене]", – высказала свое предположение актриса.

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети/@

Валентина Илларионовна добавила, что на самом деле жалеет семью беглецов, ведь они вынуждены скитаться по чужим странам и выражать сочувствие не своим соотечественникам, а иностранцам.

Напомним, недавно в Сеть попало видео с концерта Максима Галкина*, на котором шоумен во время выступления не удержался на ногах и упал. Источник сообщал, что артист старается не допустить, чтобы ролики, снятые во время его шоу, просочились в интернет. А если такое и происходит, то требует немедленно удалить кадры, ссылаясь на авторские права.

Ранее сообщалось, что легендарный замок Пугачевой зарастает из-за экономии певицы. 

* Признан иноагентом на территории РФ. 

15 июля 2024, 18:00
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Абзац✓ Надежный источник

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