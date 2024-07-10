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Среда 10 июля

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Вероника Степанова угрожает подавшей на нее заявление Решетовой: "Скоро всплывут фото"

Вероника Степанова угрожает подавшей на нее заявление Решетовой:

Психолог ввязалась в скандал, который развернулся вокруг развода Алсу.

С недавних пор имя Анастасии Решетовой пестрит в самых скандальных заголовках. Все из-за того, что многие считают ее любовницей Яна Абрамова. Официальных доказательств этому нет, однако сама обманутая мужем Алсу практически пальцем указала на модель. После этого Решетова столкнулась с "травлей" в Сети и уехала из России.

Пока предполагаемая любовница Яна Абрамова отдыхает за границей, про нее распускают нелестные слухи. Причем в этот раз пройтись по блогерше решили звезды. В адрес Анастасии высказалась Лера Кудрявцева, которая подтвердила, что Настя имела связь с супругом Алсу.

Вероника Степанова. Фото: соцсети/@veronik20011

Подробностей телеведущая не раскрыла, однако ее слова поспешила поддержать психолог Вероника Степанова, которая уже высказывалась в адрес Решетовой. До этого она окрестила ее эскортницей, а Анастасия в ответ написала на обидчицу заявление в полицию. Однако это не остановило Степанову, и она продолжает комментировать поведение Решетовой. Психолог считает, что скоро появятся и другие свидетели измен Абрамова с моделью.

"Еще не вечер, дамы и господа, скоро начнут всплывать фотографии, переписки и прочие доказательства "праведной Насти", – угрожает Вероника.

Бывшая возлюбленная Тимати, впрочем, приняла молчаливую позицию и на хейт не отвечает. Она решила, что все вопросы будет решать в правовом поле. Есть вероятность, что с такой тактикой вскоре в полицию поступят еще заявления, призывающие наказать ее обидчиков.

Ранее сообщалось, что уличенный в измене Абрамов приготовил жене страшную месть. Алсу боится за свое будущее.

10 июля 2024, 13:30
Анастасия Решетова. Фото: соцсети/@volkonskaya.reshetova
Елизавета Федорова
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