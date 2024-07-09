Уличенный в измене Абрамов приготовил жене страшную месть: Алсу боится за свое будущее

Месяц назад стало известно, что певица решила положить конец семейной жизни с Яном Абрамовым. Вместе с бизнесменом артистка прожила 18 лет, родила троих детей. Ходят слухи, которые не раз подтверждала и сама исполнительница, о том, что супруг был неверен и множество раз заводил романы на стороне.

А накануне Алсу подала новый иск, на этот раз о разделе имущества. Как выяснилось, певица поторопилась это сделать не просто так. Она готовится к новой подлости от мужа, который, как отмечает юрист Любови Успенской, вероятно, специально попросил у суда дополнительное время якобы на примирение с женой. Елена Сенина отмечает, что за этот период Абрамов может вывести со счетов крупные накопления и переоформить имущество на доверенных людей, чтобы разоблачившей его измены жене досталось как можно меньше.





Впрочем, как выяснилось, Алсу тоже не промах и поспешила нарушить планы благоверного. Суд по этому вопросу пройдет уже 26 июля. Полагается, что после этого будет наложен запрет на отчуждение имущества до тех пор, пока его не разделят между супругами в правовом поле.

"Проще говоря, чтобы сейчас наложить обеспечительные меры на имущество, чтобы супруг не мог его реализовать, пока они договариваются. То есть ничто не мешает им продолжить договариваться, но с ее стороны уже более гарантированно", – пояснила адвокат.

К слову, этот раздел имущества имеет все шансы быть одним из самых крупных в отечественном шоу-бизнесе. Предыдущим рекордсменом был развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Тогда муж с женой делили 1,5 миллиарда рублей, вложенные в недвижимость, редкие книги и предметы искусства.

Ранее сообщалось, что Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".