Бабкина вышла в свет с молодым певцом после слухов о разрыве: обнимал ее и шептал на ушко

Уже несколько лет вокруг личной жизни Надежды Бабкиной ходят слухи. Поговаривают, что она рассталась со своим гражданским мужем Евгением Гором и нашла себе возлюбленного помоложе. В последнее время певица часто появлялась в обществе своего 33-летнего пиар-директора Сергея Рябова.

Сама Бабкина старалась молча проигнорировать пересуды, однако сплетни разгорались все сильнее, и 74-летняя певица заявила, что с Сергеем ее связывают деловые и дружеские отношения. Эту версию озвучил и сотрудник Надежды. Однако слухи о том, что молодой специалист решил прославиться за счет популярной певицы, было уже не остановить.

Впрочем, наученную годами Бабкину сложно сбить с толку, и она доказала, что между ней и 44-летним Евгением все в порядке, а в семье царит идиллия. Накануне она вышла в свет в компании гражданского мужа и поделилась кадрами в своем блоге. На видео мужчина нежно обнимает певицу и шепчет ей на ушко.

"Собаки лают, караван идет", – написала исполнительница.





Напомним, Бабкина и Евгений Гор вместе уже 21 год. Официальный брак они так и не заключили, однако певица уверяет, что ее все устраивает. По словам Надежды Георгиевны, ей не нужен ни штамп в паспорте, ни классическая семья. Как известно, сейчас артистка с гражданским мужем живут в гостевом браке.

Ранее Прохор Шаляпин признавался, что боится Надежду Бабкину.