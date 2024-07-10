Устал скитаться по Европе: отвернувшийся от России Меладзе просится обратно

В прошлом году опрометчивый поступок Валерия Меладзе стоил ему карьеры в России. Артист выступал в ОАЭ и в какой-то момент начал выкрикивать экстремистские речовки, за что был изгнан из страны, которая принесла ему баснословную популярность. Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой уехали в Европу, уверенные в том, что ничего не изменится. Однако оказалось, что за границей они никому не нужны.

Сейчас супруги живут в Испании. К слову, исполнитель хита "Салют, Вера" почти не бывает дома – вынужден много работать, ведь гонорары за концерты уменьшились в разы по сравнению с теми, что были в России. Известно, что только за этот год шоумен уже дважды прилетал в Москву. Последний визит был совсем недавно, когда родился его первый внук. Источник сообщает, что во время семейного застолья певец начал проситься обратно в Россию.

"Источник из окружения Меладзе уточнил, что певец поделился с близкими планами на будущее. В частности, артист заявил, что намерен вернуться в Россию", – передают СМИ слова инсайдера.

Поговаривают, что беглый шоумен уже начал оправдывать свою выходку в Дубае: рассказывает всем, что это была провокация, в которую он оказался втянут случайно. Якобы сам он всем сердцем поддерживает Россию. Вероятно, в скором времени Меладзе начнет налаживать связи, чтобы вернуться.

Ранее оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами.