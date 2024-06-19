Бородина публично охаяла молодую избранницу бывшего мужа: приплела к скандалу дочь

Брак Ксении Бородиной с треском распался в 2021 году. Тогда телеведущая признавалась, что заподозрила Курбана Омарова в изменах и наняла детектива, который подтвердил опасения теледивы. Прошло уже три года и у каждого их супругов новая жизнь. Однако шатенка, судя по всему, до сих пор не может простить предательство.

В этот раз Бородина публично охаяла молодую избранницу бывшего мужа. Она заявила, что 24-летняя Валерия спала с Курбановым в то время, как у него была семья. Ксения отметила, что общаться с таким человеком ее ребенку ни к чему.

"Я бы хотела на вас посмотреть, таких умных советчиков. Когда юная мадам спокойно спит с мужиком, у которого семья публичная, а потом ходит на встречи с ребенком", – высказалась теледива.

Досталось и самому Курбану. Ксения, напомнила, что отец не балует вниманием свою дочь. Теона с папой видятся настолько редко, что Валерия на таких встречах будет явно лишней и только помешает им.





Сама Теона, впрочем, тоже не горит желанием видеться с новой супругой своего отца, уверяет теледива. Чему Ксения определенно рада. Ведь рассталась пара скандально и до сих пор не смогла наладить отношения, даже ради дочери.

Ранее Бородина отчитала Бузову за скандал с Басковым.