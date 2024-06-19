Хилькевич заявила, что сменила имя дочери из-за первой буквы

Недавно Анна Хилькевич сообщила, что скоро в их семье станет на одного человека больше. Оказалось, что звезда "Универа" ждет третью дочь. Сейчас артистка вместе с мужем Артуром Мартиросяном воспитывают двоих детей: 8-летнюю Ариану и Марию, которой скоро исполнится 5 лет.

Накануне третьих родов Хилькевич решила сменить имя младшей дочери. Она вышла на связь из "Семейного центра" и заявила, что уже подала все документы. Теперь у малышки будет двойное имя – Анна-Мария.

Сама Хилькевич объяснила это решение просто – все члены семьи носят имена, начинающиеся с буквы "А": Анна, Артур, Ариана. И только Маша отличается от своих родных. По словам актрисы, девочка сама изъявила такое желание.

"Она все равно останется для нас Машей, но по документам она будет Анна-Мария. Мне важно сделать это до того момента, как она пойдет в школу", – внесла ясность артистка.





Кроме того, девочка растет с любовью к творчеству, и двойное имя может стать красивым псевдонимом в будущем, считает звезда кинематографа.

Скоро в семье Хилькевич появится третий ребенок. Вероятно, имя дочери тоже будет начинаться на "А". Сама Анна признается, что пока не представляет, как будет справляться сразу с тремя малышами. Тем не менее ранее она рассказывала, что мечтает о сыне. Поэтому, вероятно, эти роды будут не последними.

Ранее Хилькевич заявила, что прорыдала все утро из-за серьезного осложнения.