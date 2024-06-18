"Изображает бедную овечку": Бородина отчитала обидевшуюся на Баскова Бузову

Уже несколько дней полыхает скандал с участием Николая Баскова. Предметом обсуждения стали слова артиста, сказанные Ольге Бузовой на "Премии МУЗ-ТВ 2024". Певец пошутил о наряде поп-дивы на церемонии. Он сказал, что впервые лицезреет Ольгу полностью одетой. Очевидно, так артист вспомнил, как Бузову раскритиковали в Сети за откровенный образ на фестивале VK в Башкортостане.

Ольге такое замечание не понравилось, поэтому она ответила, мол, хороших ведущих действительно осталось мало, намекнув на то, что Басков в их число не входит. А позже заявила, что иногда лучше ничего не говорить, даже если ты являешься ведущим и держишь в руках микрофон.

Басков же и дальше молчать не стал. Он написал в соцсетях, что может говорить и без микрофона, в отличие от тех людей, которые кричат в микрофон словно коза.

В конфликт вмешалась Ксения Бородина по просьбе своих подписчиков. Они поинтересовались, что она думает о конфликте между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым. Она не стала вставать на сторону бывшей коллеги. Телеведущая, напротив, отчитала Бузову за то, что та "изображает бедную овечку".

Бородина припомнила, как Бузова назвала Настю Ивлееву "кринжем года". Мол, уж если ты и делаешь такие заявления, то будь готова принимать замечания и на свой счет.

Ранее актер Стас Садальский поддержал Ольгу Бузову, обидевшуюся на Николая Баскова. Артист предложил "вышвырнуть" певца с телевидения. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".