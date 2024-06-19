В сеть попали кадры одинокого дня рождения Галкина*: ни друзей, ни поздравлений

Эмиграция в Израиль лишила Аллу Пугачеву и Максима Галкина* не только баснословных заработков, но и почестей. Раньше любое семейное торжество гремело на всю страну, поздравления сыпались со всех сторон, а сами звезды устраивали помпезные приемы и даже концерты в свою честь.

Однако уже два года дни рождения некогда популярнейших артистов страны проходят в тихой, можно сказать, одинокой обстановке. Вот и в этот раз 48-летие Галкина* семейство отмечало весьма скромно. Судя по кадрам, которые попали в Сеть, праздник прошел в каком-то ресторанчике, где местные смотрят телевизор. А ведь раньше муж Пугачевой как минимум арендовал бы все заведение ради своего торжества.





На фото позирует сам именинник, а также Алла Борисовна с детьми Гарри и Лизой. Вся семья оделась в светлых тонах. Поклонники отмечают, что Пугачева заметно посвежела и выглядит неплохо для своих 75 лет. Дочка стала копией мамы – все тот же взгляд и улыбка. Кроме того, девочка растет модницей. На день рождения отца 10-летняя Лиза пришла в серебряном платье на одно плечо, бежевом блейзере и с сумочкой Prada, стоимость которой начинается от 1900 евро (177 268 рублей).

"Какая стильная Лиза, взрослая совсем!", "Гарри – копия папы, Лиза – копия мамы", " У мамы с дочкой одна улыбка", – заметили комментаторы.

Ранее стало известно, что Пугачева нелепо поздравила своего мужа с днем рождения.

* Признан иноагентом на территории РФ