Хочет сделать больно Саше? Брошенная Петровым Стася Милославская засветила нового мужчину

Еще год назад актриса Стася Милославская разгуливала с кольцом на безымянном пальце и мечтала о свадьбе с главным сердцеедом страны Сашей Петровым. А уже через несколько месяцев оказалась в центре грандиозного скандала. Звезда "Полицейского с Рублевки" столкнулся в кафе с юной красоткой Викторией, и, вероятно, произошло то, о чем пишут во всех романах — любовь с первого взгляда. Ведь, недолго думая, Петров женился на девушке.

По слухам, актер даже не предупредил об этом Стасю, с которой еще был в отношениях. Он закатил пышную свадьбу, на которую потратил порядка 25 миллионов. Поговаривают, что бедняжка узнала о поступке возлюбленного из интернета.

Спустя девять месяцев Стася все же смогла взять себя в руки и даже завести новые отношения. Накануне артистка вывела в свет своего нового бойфренда, которым стал журналист Трифон Бебутов. Вместе они появились на юбилее столичного кафе "ПушкинЪ". Пара держалась за руки, но никаких поцелуев и объятий на публику не было. Теперь пользователи Сети гадают: настоящая ли это любовь или Милославская просто хочет сделать больно Саше?





Между тем Петров наслаждается буднями женатого мужчины и ни на минуту не отходит от своей супруги, которая младше его на 12 лет. К счастью, после своей свадьбы он не стал устраивать скандалов и не давал интервью относительно разрыва со Стасей. Однако многие актеры осудили подлый поступок звезды. В том числе Кристина Асмус, Саша Бортич и другие знаменитости.

Ранее сообщалось, что Александр Петров заговорил о проблемах в семье.