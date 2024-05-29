"Дочь уже не узнает": Александр Петров заговорил о проблемах в семье

Свадьба Александра Петрова – один из самых громких скандалов прошлого года. Актер больше трех лет встречался со Стасей Милославской, и пока все ждали, когда молодые обменяются кольцами, звезда "Полицейского с Рублевки" отвел возлюбленную в ЗАГС. Но не Стасю, а девушку Викторию, с которой едва был знаком.





Тогда многие подумали, что, возможно, избранница Саши беременна. Это объяснило бы спешку и тот факт, что он оставил Милославскую. Однако прибавления пара пока не ждет. Впрочем, сам Петров, судя по всему, мечтает о детях. На съемках продолжения кинокартины "Лед", 35-летний шоумен решил примерить на себя роль отца и порассуждал о том, как сложно воспитывать дочерей.

"Часто папы упускают дочек и потом не общаются с ними годами. Потом эта дочь вырастает и уже не узнает папу. Она уже не понимает, папа ли это. Отец же, в свою очередь, тоже не понимает, как с дочерью разговаривать", – высказался звезда фильма "Сто лет тому вперед".

Артист уверен: каждый отец должен быть рядом со своим ребенком, когда тот вступает в подростковый период. Однако родители часто игнорируют этот момент, и потом найти общий язык с ребенком очень сложно, считает Петров.

А пока Александр только рассуждает об отцовстве, Анна Хилькевич решительно поднимает демографию страны. Так, звезда "Универа" беременна уже третьим ребенком. Недавно актриса узнала, что у них снова будет девочка. Напомним, Хилькевич и Артур Мартиросян уже воспитывают 9-летнюю Арианну и 6-летнюю Марию.

Ранее сообщалось, что у Хилькевич начались схватки во время шоу на ТВ. Анатолий Цой принялся принимать роды.