41-летняя Анастасия Стоцкая раскрыла простой секрет идеальной формы

Анастасия Стоцкая – звезда многих столичных мюзиклов. Сегодня она занята в нескольких проектах. Самый громкий из них – "Ничего не бойся, я с тобой" по песням группы "Секрет" на сцене МДМ. Зрители восхищаются не только голосом, пластичностью и харизмой Стоцкой, но и ее идеальной фигурой. Корреспондент женского журнала "Клео.ру" расспросил о секрете и диете.

"Надо меньше есть и больше двигаться, – говорит 41-летняя артистка. – Я просто стараюсь правильно питаться – не ем фаст-фуд, ограничиваю себя в сладком. Чай и кофе пью без сахара. Сладости – только ЗОЖные, на растительных заменителях сладкого".





"Важно себя любить, пить много воды, заниматься спортом, не переедать, не есть после 18 часов, – продолжает звезда. – Этого достаточно, чтобы оставаться в прекрасной форме. Иногда, правда, я что-то себе позволяю – праздники, устала, не успела поесть. Я же не робот!"

Артистка не изнуряет себя диетами. "Я просто выработала определенный образ жизни, и веду его, – говорит она. – Мне комфортно в моем весе. И я держу его".