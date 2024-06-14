Вышагивала по сцене, тряся голыми ягодицами: позорное выступление Лолиты освистали

В одном из столичных клубов прошла вечеринка, главной звездой которой стала Лолита Милявская. Артистка исполнила свои главные хиты, чем вызвала восторг публики. Ей свистели и громко аплодировали поклонники, которые давно ждут возвращения кумира на сцену.

Правда, не у всех появление Лолиты вызвало восторг. Некоторых смутил наряд артистки. На сцене экстравагантная звезда появилась в экстремальном мини-платье. Рукава сценического костюма украшали воланы, а вот вместо подола свисали два необычных куска ткани. Длина наряда была такой короткой, что при определенных ракурсах было видно ягодицы Милявской.

Впрочем, Лолиту, которую еще недавно "отменяли" за предыдущий "голый" наряд, ее внешний вид совершенно не смущал. Она чувствовала себя уверенно на сцене и гордо вышагивала, не переживая за то, что оголяются те части тела, которые обычно принято скрывать.





Напомним, совсем недавно 60-летняя исполнительница хита "На Титанике" начала возвращаться в медиапространство. После того как Лолита посетила "голую" вечеринку, ее убрали из всех шоу, программ, и на некоторое время она осталась без работы.

Ранее сообщалось, что прощенная россиянами Лолита Милявская загнула цены на свои концерты. Певица подорожала на целый миллион.