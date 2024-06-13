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Четверг 13 июня

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Муцениеце высказалась о желании Прилучного забрать детей: "Хороший человек мой бывший муж"

Муцениеце высказалась о желании Прилучного забрать детей:

Павел подал иск на бывшую супругу сразу после того, как она выиграла дело об алиментах.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались четыре года назад, да так громко, что отголоски их разрыва не умолкают до сих пор. По-прежнему экс-супруги встречаются исключительно в залах суда и продолжают отстаивать свои права. Так, недавно Агата похвасталась, что смогла отсудить у бывшего алименты. Она требовала, чтобы "мажор" платил 30 процентов от своих доходов, но "служители Фемиды" удовлетворили ее иск частично, чему актриса, впрочем, все равно была рада.

Однако решение суда Павлу не понравилось, и он решил подать ответный иск на мать своих наследников. Чего именно хочет добиться Прилучный, неизвестно, но многие подозревают, что актер планирует забрать детей у Агаты и заставить ее платить алименты. Муцениеце впервые прокомментировала выходку бывшего мужа.

"Хороший человек мой бывший муж. Просто хороший, классный парень. Проиграл суд, и нет, чтобы с достоинством это принять", – поделилась мнением звезда "Закрытой школы".

Агата добавила, что все алименты у нее уходят  исключительно на сына и дочь. А вот Прилучный, по ее словам, лишает детей привычного образа жизни своим поведением. Также актриса отметила, что сейчас вкладывает все заработанное в свой загородный дом.

Ранее сообщалось, что Прилучный публично унизил и высмеял свою жену Зепюр Брутян.

13 июня 2024, 08:41
Агата Муцениеце. Фото: скриншот YouTube /@FAMETIMETV
Елизавета Федорова
YouTube✓ Надежный источник

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