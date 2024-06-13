Ничего святого: выходка Киркорова в День России вызвала омерзение у людей

12 июня вся страна отмечала День России. Поздравить россиян поспешили и звезды, в числе которых был Филипп Киркоров. Поп-король записал видео, на котором, стоя у реки, заявляет, что нет мест красивее, чем природа нашей страны, в особенно он отметил красоты Подмосковья.

"Вот где такие места можно найти? Нигде, только здесь. Только в Подмосковье любимом, в России-матушке. Как же здесь красиво", – заявил воодушевленный певец.





Однако многие посчитали слова исполнителя хита "Зайка моя" лицемерными. Ведь совсем недавно артист вывез своих детей из России, которой так восхищается, и пристроил их в элитную школу за границей. Кроме того, известно, что Киркоров владеет недвижимостью за рубежом. Подписчики раскритиковали музыканта и отметили, что ничего святого у него не осталось.

"Лицемерие зашкаливает, Россия-матушка, а детей отправил подальше от этой матушки, да и сам совсем недавно пел дифирамбы совсем другим странам и континентам", " Кроме насмешки ничего не вызывает", " Конечно, ваша вилла в Майами нервно курит", " А почему дети за границей обучаются, что у нас нет достойных школ, поэтому о вас эти слова звучат лживо", – возмутились комментаторы.

Дабы не обострять и так накалившуюся ситуацию, Киркоров не отвечает на критику хейтеров. Кроме того, совсем недавно артист уверял, что правильно воспитывает своих наследников. Он заявил, что не балует сына и дочь и сразу объяснил им, что, когда те повзрослеют, то будут обеспечивать себя самостоятельно. Филипп Бедросович отметил, что хорошее образование – единственное, что он должен им дать.