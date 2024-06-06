Повторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей

Популярный российский актер Павел Прилучный уже два года счастлив в браке с Зепюр Брутян. Год назад у пары родился сын Микаэль. Однако развод актера с первой супругой Агатой Муцениеце был таким громким, что многие поклонники до сих пор не могут забыть "мажору" его выходки. После расставания Агата заявила, что в их семье было насилие со стороны Павла.

Многие считают, что судьбу Муцениеце вскоре повторит и Зепюр. Мол, не меняются так быстро люди, да и отношения Прилучного и Агаты в первые годы брака походили на счастливую сказку, а потом с треском развалились.

Впрочем, пока Павел с Брутян демонстрируют счастье и идиллию. В своих соцсетях они часто выкладывают совместные фото и видео, признаются в любви и отмечают друг друга. Однако последнее видео Прилучного заставило фанатов насторожиться.

Актер снял жену с фильтром, который обезображивает лицо. Учитывая, как трепетно Зепюр относится к своей внешности, для нее это могло быть унизительно, считают фолловеры. Кроме того, за кадром актер ехидно смеется и задает вопросы ничего не подозревающей жене.





Вероятно, такое рассуждение имеет место, однако сам актер отметил жену на фото. Скорее всего, и видео было выложено в Сеть с ее согласия.

Ранее сообщалось, что новая жена Прилучного готовится прибрать к рукам детей Муцениеце.