Кравченко надеется на благоразумие коллег по сериалу "Сваты" после скандала

В недавнем интервью Татьяна Кравченко, известная по роли в сериале "Сваты", поделилась своими впечатлениями о коллегах по съемочной площадке. По словам народной артистки России, она поражения поведением Анны Кошмал, игравшей повзрослевшую внучку Женечку, и Александра Феклистова, исполнившего роль проректора Александра Берковича.

Татьяна Эдуардовна считает, что артистам не следует лезть в политику, так как ничего в ней не смыслят. 70-летняя актриса надеется на благоразумие украинских коллег, которые в настоящий момент ненавидят российских артистов, с которым работали много времени в том числе над "Сватами".

Татьяна Кравченко дала понять, что не может разделять позицию той же Кошмал из-за страданий жителей ее родного Донецка. По словам актрисы, украинские снаряды на протяжении 10 лет приземляются в ее родном городе. Вместе с тем артистка призналась, что вовсе не ненавидит коллег, которые занимают иную позицию, пусть даже несколько агрессивную.

Напомним, сериал "Сваты", в котором Татьяна Кравченко сыграла одну из главных ролей, выходил на российском телевидении с 2008 по 2012 годы, а также в 2021-м году – когда состоялась премьера седьмого сезона.