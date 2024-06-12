Шаляпин стал врагом для Киркорова из-за Рудковской: Встрял в интригу

История взаимоотношений Прохора Шаляпина и Филиппа Киркорова является непростой. В начале своей карьеры первый получил поддержку от второго, который уже тогда был одним из самых ярких артистов отечественного шоу-бизнеса. Однако их сотрудничество омрачилось инцидентом с песней "Мамария", которую народный артист России исполнил без согласия автора.

Прохор Шаляпин рассказал, что он не получил никакого вознаграждения за использование своей песни, кроме авторских выплат. Когда он попытался обсудить это с Филиппом Киркоровым во время прогулки в Париже, тот отреагировал агрессивно, что стало началом конца их дружбы.

Всяческое общение между артистами прекратилось в 2007 году, и причиной конфликта стала якобы продюсер Яна Рудковская. Однако подробностей о том, что именно произошло, Шаляпин не раскрыл, желая оставить этот эпизод в тени.

"Я увидел, что такое интриги. И встрял в эту интригу. И стал врагом для Филиппа", – рассказал Прохор.

Ранее Олег Майами рассказал, что Филипп Киркоров устроил скандал из-за красивого халата, который тому не вернули в срок. Слова певца приводил женский журнал "Клео.ру".