Киркоров устроил истерику из-за халата

В настоящий момент народный артист России увлечен совместной работой с Олегом Майами. Певцы записали песню "Стирай", а также сняли клип, премьера которого состоится на днях. Кстати, работа над музыкальным видео стала для Олега новым опытом во многом из-за тесного сотрудничества с 57-летним певцом, который отличается импульсивным характером.

Недавно Олег рассказал, что Филипп привез на съемочную площадку несколько чемоданов с очень дорогой одеждой и обувью. После знакомства с гардеробом народного артиста 33-летний исполнитель осознал масштабы его шопоголизма, но никак не мог подумать, что Киркоров устроит разборки из-за одной вещи.

По словам Олега Майами, артист устроил истерику из-за махрового халата, который ему не вернули. Киркоров кого-то наругал за это во время беседы по телефону. Олег сравнил Филиппа с богачами, которые любят пересчитывать свои деньги.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что планирует сделать с деньгами, которые он может получить от Любови Успенской в рамках судебного разбирательства. Певец дал понять, что не собирается тратить средства на себя. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".