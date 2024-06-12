"Сама рушит и не может остановиться": нумерологический разбор Ксении Бородиной

Ксения родилась в праздничный день, 8 марта 1983 года, и стала известна благодаря проекту "Дом 2", который она вела с 2004 года.

Материал подготовила нумеролог Ирина Лидерман



Общая характеристика

Изначально Ксения довольно эгоистичный человек, поскольку всего одна единица, хочет всё для себя, на других смотрит с пренебрежением. Ей важно работать над собой, быть более доброй и отзывчивой, заниматься благотворительностью, уметь отдавать, делиться. Теория win-win для таких людей – это необходимость.

Человек с одной единичкой любит спорить, соответственно, и мужчина у такой женщины должен быть еще более сильный и уверенный, чтобы мог ее переспорить и проявить авторитет.

Также я бы обратила внимание на две тройки, которые есть в месяце ее рождения и в году. Это говорит о том, что у нее накоплено много знаний о мироустройстве из прошлых воплощений, и она с достаточно раннего возраста знала интуитивно, что и как правильно делать. Также две тройки говорят о том, что у нее нет шаблонов, она не ограничена условностями. Ей все интересно, в том числе нестандартные знания, эзотерика – есть тяга к неизведанному, тому, что лежит за гранью реальности.

У Ксении также не очень большое количество энергии, которое определяется двойкой в матрице. Двойка у Ксении одна. Таким людям необходимо делать энергетические дыхательные практики или йогу, чтобы быть на хорошем уровне, не страдать от недостатка энергии и мотивации.

У людей с одной двойкой качества проявляются волнообразно: то они могут быть очень энергичными, то лежать от усталости. Ни в коем случае нельзя делать работу, которая не нравится, а также конфликтовать. Наоборот, стоит вырабатывать спокойствие, рассудительность, ответственность – это сделает сильнее, укрепит дух и связь с землей.

Семья и отношения

Одна двойка также нам скажет о связи с мамой – она есть, а вот с папой нет, поскольку отсутствуют четверки. Это может быть обидой на мужчин или похожей программой, которая может быть даже не ее, а передаваться от кого-то из родственников. Это крайне важно восстанавливать со специалистом, поскольку абсолютно точно всегда есть четкие эзотерические причины, почему это происходит. Иначе вероятны частые разводы, как это было с Юрием Будаговым в 2011 году и с Курбаном Омаровым в 2021, причем от каждого брака есть дети.



Четверки, по моему опыту, говорят об успешности женщины в плане семьи, и именно их отсутствие показывает, что она может являться заложником своих старых семейных сценариев, о которых сама может и не знать. Просто в какой-то момент даже сама начинает все рушить и не может остановиться. Именно так и действуют устаревшие программы: они как будто включаются в самый неподходящий момент, и все идет не так.

Деньги и карьера

Ксения – женщина творческая, талантливая, оригинальная, об этом говорит ее столбик 7-8-9, в нем много цифр, а также тройки, которых у нее две. Она выбирает яркую оригинальную одежду, заметная и привлекательная.

При расчете ее матрицы сразу видно, что получается целых три восьмерки – дата рождения, другая в году рождения и еще одна скрыта и проявляется при определенных расчетах. Восьмерки, как вы, возможно, знаете, говорят о способности человека зарабатывать деньги легко. Ксения – явный пример этого утверждения.



Такие люди, как Ксения, являются вестниками денежной удачи и для других людей, то есть и их партнер вырастет через них, увеличит и свой капитал, и семейный. Если вы тоже хотите настроить денежные потоки, усилить везение – используйте эти простые истины в обычной жизни:



никогда не берите чужого, даже если оно плохо лежит,

не старайтесь урвать себе кусок побольше в обход других людей,

никогда не мошенничайте и не крадите.

Наоборот, такие вещи, как благотворительность, отказ от своего в пользу других, помощь другим людям временем, советом, пользой, приносят плоды – деньги в итоге приходят в большем количестве и легче. Так может поступать и замужняя неработающая женщина – деньги в ее семье будут появляться легче.

И теперь что касается дополнительных черт характера: у Ксении нормальная самооценка, оценивает себя реально, есть стремление к стабильному заработку, однако нужно расширять сознание. Это мы определили по столбцу 4–5–6, где у Ксении две цифры. Также интересно посмотреть на строку семьянина, где у Ксении 5 цифр – это означает, что она хотела создать семью как можно раньше, так и получилось.



Хочется отметить скрытые сверхзнаки: у нашей героини это 268 – знак бизнеса, и есть еще кармический знак 19, который обязательно нужно корректировать. Он влияет на коммуникативные способности: важно учиться договариваться, не манипулировать другими и жить в согласии и гармонии!



Вот такая она, Ксения Бородина – яркая и необычная, запоминающаяся и самобытная!

