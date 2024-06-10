Стало известно, что Стас Михайлов тайно помогал онкобольной Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк узнала о страшном диагнозе в 2019 году. Тогда жизнь артистки разделилась на "до" и "после". Звезда "Моей прекрасной няни" перестала сниматься и появляться в обществе, а ее родные тщательно скрывали все подробности жизни, состояния и лечения онкобольной актрисы. Анастасии не стало 29 мая.

После смерти Заворотнюк некоторая информация была обнародована родственниками и другими людьми, которые были с ней близки во время болезни. Так, стало известно, что заслуженная артистка России перенесла несколько операций и проходила лечение в разных странах. Для Анастасии создали специальную вакцину, в основе которой были раковые клетки, взятые у нее.

Вместе с Анастасией боролся с болезнью и ее муж Петр Чернышев. Родственники рассказали, что каждый день он находился рядом с женой, а ночами уходил на репетиции. Лечение от онкологии невероятно дорогое, поэтому фигурист работал на износ.

Выяснилось, что финансами тяжелобольной Заворотнюк помогали и коллеги. Так, пиар-директор Анна Исаева заявила, что Стас Михайлов поддерживал звезду деньгами. О какой именно сумме идет речь, она не уточнила.

"Насте помогал один из моих артистов, с которым работаю, – Стас Михайлов. Знаю, что очень поддерживала Татьяна Навка", – вспомнила Анна.

Напомним, Заворотнюк поставили диагноз глиобластома почти сразу после рождения младшей дочери Милы. Тогда многие считали, что артистка решилась на процедуру ЭКО и на фоне тяжелой гормонотерапии у Анастасии развилась опухоль. Однако коллеги заявляют, что видели у нее симптомы рака задолго до этого. Так, гримерша Заворотнюк рассказала, что шея актрисы была похожа на "печеное яблоко". А телеведущая Елена Старостина вспомнила, что Анастасия слепла и глушила головную боль алкоголем.