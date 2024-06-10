Дочь Бородиной осталась одна в свой день рождения: бросили и мать, и отец

Две недели назад Ксения Бородина со слезами на глазах сообщила, что вынуждена оставить свою семью ради работы. Телеведущая заявила, что уезжает на съемки и целый месяц не увидит своих дочерей – Марусю и Теону. Из-за нового проекта шатенка даже не смогла приехать на юбилей старшей наследницы. 10 июня девочка отмечает 15-летие.

Все, что смогла сделать экс-ведущая популярной телестройки, – это поздравить Марусю с днем рождения по телефону. Она заказала для нее фотосессию и выложила бэкстейдж со съемки в Сеть. Черноглазая красавица позировала с бутоном розы в милом черном платье.

"Моя любимая. Моя доченька. Я смотрю это видео и не могу поверить, что пролетело 15 лет. Я не устану благодарить Бога, что он мне подарил тебя", – эмоционально высказалась в соцсетях теледива.





Вероятнее всего, в свой день рождения Маруся осталась и без папы. Бородина делилась, что экс-супруг – предприниматель Юрий Будагов – практически не поддерживает связь с девочкой. Похожая ситуация сложилась и со второй дочерью Ксении, которая родилась от Курбана Омарова. Телеведущая рассказывала, что отец лишь изредка на пару часов забирает к себе Теону, а после парка развлечений или кафе привозит обратно.

К слову, недавно Курбан Омаров снова женился. Кадры с его свадьбы произвели в Сети настоящий фурор.