Слепла и прикладывалась к бутылке: вот что происходило с Заворотнюк перед болезнью

В конце мая россияне простились с одной из самых популярных актрис – Анастасией Заворотнюк. Целых пять лет знаменитость сражалась с опухолью головного мозга. Артистка проходила лечение и за границей, и в России, перенесла несколько операций, но болезнь так и не отступила.

Ее коллеги, которые часто работали с Анастасией и близко с ней общались, считают, что актрисе нужно было позаботиться о своем здоровье раньше. Обратись она к врачам вовремя, возможно, ее удалось бы спасти. Так, телеведущая Елена Старостина заявила, что давно видела у актрисы симптомы недуга.

Знаменитость вспомнила, как снималась с Заворотнюк в одном сериале. На съемочной площадке она заметила текст, который был напечатан очень крупным шрифтом. Старостина тогда очень удивилась, что у кого-то настолько плохое зрение. Оказалось, что бумаги были предназначены для Анастасии.

"Мы, конечно, с Настей между сценами это обсуждали. Я говорю: "Насть, ты чего, у меня тоже вот зрение катастрофически падает". Она говорит: "И у меня, я ничего не вижу", – вспомнила телеведущая.

О первых сигналах рака у Заворотнюк вспомнила и Анна Исаева. Она рассказала, что актриса мучилась от сильных головных болей, но игнорировала их. Коллеги отмечают, что иногда давали актрисе коньяк. Крепкий алкоголь ненадолго унимал боль, но потом она появлялась снова.

"За этот вечер, пока они вели эту премию, ну раза три мы, конечно, дали 50 грамм коньяку, было легче", – вспомнила одно из мероприятий Анна.

Ранее сообщалось, что дочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти матери.