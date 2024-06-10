Голое тело Фриске за миллион: нелюди хотели нажиться на смерти певицы

Смерть Жанны Фриске оставила глубокий след в сердцах ее близких и поклонников. Семья артистки столкнулась не только с болью утраты, но и с рядом вызовов, которые продолжают волновать их спустя годы после ее кончины. Недавно отец певицы, Владимир Борисович, в шоу "Звезды сошлись" поделился деталями этих трудностей, включая моральные испытания.

По словам мужчины, некто был готов купить за один миллион рублей снимок обнаженной Фриске с морге, деньги предлагали сотрудникам, но те не стали идти на поводу нелюдей, которые хотели нажиться на смерти певицы.

Также Владимир Борисович не перестает зацикливаться на проблеме в отношениях с бывшим зятем Дмитрием Шепелевым, который, по словам отца артистки, настраивает внука против его родных. Мужчина считает, что Платон не нужен новой женщине телеведущего, так как у той есть свой ребенок. По мнению Фриске-старшего, лишь рядом с ним и другими близкими со стороны матери Платон получит любовь, которую заслуживает.

Тем не менее, Владимир Борисович выражает надежду на возможное улучшение отношений и стремление к восстановлению связей со своим внуком, несмотря на все сложности. Отец Жанны Фриске признался, что пойдет навстречу, если увидит заинтересованность в восстановлении общения, но умолять не станет.