Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в конце мая. Звезда кинематографа несколько лет боролась с раковыми клетками в головном мозгу, но не смогла победить страшную болезнь. О своем диагнозе она узнала в 2019 году, почти сразу после рождения младшей дочери.

Тогда многие поговаривали, что забеременеть у нее получилось только с помощью ЭКО, которое подразумевает серьезную гормонотерапию. По слухам, это и стало причиной стремительного распространения рака. Похожая ситуация была с Жанной Фриске, которая умерла от того же диагноза и которая, как говорят, тоже беременела с помощью этой процедуры.

Впрочем, гримерша Анастасии Лариса Лосева сообщила, что видела у знаменитости сигналы рака задолго до беременности. В период работы над "Моей прекрасной няней" она часто говорила о недомогании и даже теряла сознание. Тогда команда списывала это на загруженный график и утомленность.

Также Лосева отметила, что у Заворотнюк сильно отличалась кожа на шее, была очень чувствительной, и актриса долго гримировалась. При этом лицо Анастасии было молодым и гладким. Гримерша отметила, что похожая проблема наблюдалась и у Жанны Фриске.

"И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса…" – сообщила Лариса.

Ранее сообщалось, что тайного мужа Заворотнюк, с которым она была вместе 8 лет, разоблачили.