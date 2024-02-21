Актер из сериала "Офис" Ивен Макинтош умер в 50 лет

Ивен Макинтош получил широкую известность после съемок в британской версии сериала "Офис". Актер сыграл в нашумевшем проекте роль бухгалтера Кита Бишопа и полюбился зрителям с первого появления в кадре. А сегодня, 21 февраля, поступила трагическая новость. Стало известно, что артист скончался в возрасте 50 лет.

О смерти популярного комика сообщило в социальных сетях актерское агентство JustRight Management. Кроме того, с заявлением выступил коллега Ивена Макинтоша по сериалу – знаменитый актер, режиссер и продюсер Рики Джервэйс. Звезда "Офиса" поделилась своими воспоминаниями о покойном на просторах Интернета. Джервэйс подчеркнул, что Макинтош запомнится ему как веселый человек и оригинальная личность.

Причина смерти артиста официально не сообщается. Однако тревожные слухи о его состоянии здоровья ходили давно. В минувшем году исполнитель роли Кита несколько раз попадал в больницу и делился переживаниями с поклонниками в социальных сетях. Комик не скрывал, что его дела идут не лучшим образом.

Ивен Макинтош появился на свет в 1973 году. Два месяца назад, 25 декабря, артист отметил 50-летие. Помимо "Офиса", британский актер сыграл во многих других небезызвестных проектах, например, в сериале "Маленькая Британия" и фильме "Лобстер".

А ранее "Клео.ру" писали, что союз журналистов Карелии сообщил о смерти писателя Трубина.