Как известно, британская королевская семья всегда была на виду у жителей разных уголков планеты. Однако последние несколько лет общественность следит за происходящим в стенах Букингемского дворца особенно пристально, стараясь не упустить ни одну деталь. Не каждый решится делать громкие заявления под таким внимательным взором. Но принц Гарри уже давно доказал, что не боится скандалов и обсуждений.

Не секрет, что многое в жизни сына Карла III изменилось с появлением Меган Маркл. Поклонники часто говорят, что после свадьбы с актрисой внука Елизаветы II будто бы подменили. С каждым годом отношения герцога Сассекского с родней становились все хуже, пока не достигли крайней точки. А в какой-то момент принц Гарри и вовсе принял решение покинуть Букингемский дворец и родную страну.

Несколько лет назад сын Карла III перебрался вместе с женой и детьми в Америку. С тех пор герцог Сассекский лишь изредка показывается в британском обществе и навещает родственников голубых кровей. Но кто бы мог подумать, что член королевской семьи готов пойти на еще более кардинальные меры, чем переезд в другую страну? Недавно принц Гарри заявил о возможной смене гражданства на американское.

Источник сообщает, что внук Елизаветы II озвучил свое желание во время интервью для телешоу Good Morning America. Супруг Меган Маркл признался, что его посещали мысли о том, чтобы стать американцем, однако эта цель не стоит в списке приоритетных. Быть может, принц Гарри не торопится с принятием решения, потому что потому что пока не готов к его последствиям? Ведь в случае отказа от британского гражданства, как уточняют СМИ, герцоги Сассекские могут лишиться титулов.