Союз журналистов Карелии сообщил о смерти писателя Трубина

Александр Трубин прославился не только как журналист, но и как автор книг. В число его творений входят такие произведения, как "Среди чаек и баек" и "В ноту со временем". Накануне Союз журналистов Карелии сообщил о смерти писателя.

Уточняется, что Александр Трубин ушел из жизни ночью 20 февраля. Автор книг скончался в возрасте 70 лет. Трагическую новость, как пишет источник, сообщила его супруга.

Сообщается, что писатель начал свой путь в профессии журналиста больше 40 лет назад. В 1982 году, окончив факультет иностранных языков и получив диплом, он начал работать в газете "Комсомолец".

Кроме того, Александр Трубин трудился в газетах "Ленинская правда", "Губерния" и был создателем нескольких изданий. В том числе газет "Наблюдатель", "Дом" и других. Последним местом работы автора, как уточняется, стало издание "Фактор News". За свои профессиональные заслуги журналист был удостоен звания "Лучшей репортера года", а также получил письма с благодарностями и почетные грамоты.

СМИ пишут, что прощание с писателем пройдет в Карелии 24 февраля.

А ранее "Клео.ру" писали, что из-за рака легких умер знаменитый актер и телеведущий Джонни Ирвин.