Правообладатели запустили в Сеть тизер сериала "Дядя Леша" с Трибунцевым

Не секрет, что последние несколько лет киноиндустрия в нашей стране стремительно развивается. Российское кино активно набирает популярность у зрителей, в связи с чем новинки на экранах тепло встречают и с нетерпением ждут. В число ожидаемых публикой картин входит и сериал "Дядя Леша".

Проект был анонсирован как комедийная история о современном Робин Гуде из города Рыбинск. В роли известного сказочного персонажа в сериале выступает дворник, выросший в детском доме. Каждую ночь главный герой скрывает лицо маской и отправляется совершать преступные деяния с целью отдать все награбленное нуждающимся. Однако его обычный ритм жизни нарушают случайные свидетели – трое воспитанников детского дома.

Сегодня, 21 февраля, зрители смогли увидеть первые кадры еще не вышедшей картины и поближе познакомиться с харизматичными персонажами. Правообладатели запустили в Сеть тизер сериала – он вышел на YouTube-канале одного из онлайн-кинотеатров. Большая часть экранного времени досталась исполнителю главной роли – известному актеру Тимофею Трибунцеву.

Артист знаком широкой публике по ролям в фильме "Остров", сериале "Пищеблок" и многим другим работам. Ежегодно на экраны выходит по несколько картин с участием актера. А первые серии проекта, в котором он предстал в образе Робин Гуда, зрители смогут увидеть уже в ближайшие месяцы. Однако точная дата предстоящей премьеры пока не названа.