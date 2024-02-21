Стала известна дата премьеры документального фильма о Романе Костомарове

Больше года назад на популярного фигуриста обрушилось несчастье. В январе минувшего года он слег с пневмонией. Однако болезнь быстро прогрессировала и привела к ампутации конечностей спортсмена. Спустя несколько месяцев тяжелых операций, реабилитаций и жизни в больнице Роман Костомаров все-таки смог восстановиться и встать с помощью протезов на ноги.

Для многих олимпийский чемпион стал примером для подражания. А режиссер Михаил Щедринский и вовсе решил снять фильм про спортсмена. Постановщик убежден, что историю тяжелой болезни Романа Костомарова должны знать все.

Недавно была обнародована дата премьеры документального фильма с участием Романа Костомарова. Картина "Роман Костомаров: Рожденный дважды" выйдет на экраны 9 марта. В ней приняли участие и Оксана Домина, и Илья Авербух, и Александр Жулин.

Стоит отметить, что по мнению Александра Жулина, близкого друга Романа Костомарова, на его выздоровление повлияла Оксана Домина. Фигурист убежден, что своим присутствием и разговорами ей удалось достать олимпийского чемпиона с того света.

"По-моему они созданы друг для друга. И именно в этой ситуации сейчас они это четко понимают и осознают", – отметил Александр Жулин.

Съемки фильма "Роман Костомаров: Рожденный дважды" начались в конце минувшего года. Картина строится на интервью с близким окружением Романа Костомарова. Постепенно беседы сменяются на моменты реабилитации фигуриста. Съемочной группе удалось снять почти весь процесс восстановления и первый выход на лед фигуриста.