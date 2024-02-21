Певица Валерия рассказала про свой режим питания для поддержания фигуры

Исполнительница хита "Часики" всегда отличается от многих представителей российского шоу-бизнеса безупречным внешним видом. Общественность часто задается вопросом, как в свои 55 лет артистка выглядит чуть ли не на пятнадцать лет моложе. На днях певица Валерия раскрыла секрет своей стройности.

Оказалось, что звезда никогда не запрещает себе на ночь есть. Однако строго следит, чтобы это обязательно было не жирное и не сладкое. Более того, даже на съемочной площадке певица Валерия не разрешает себе есть различную пищу быстрого приготовления.

По словам артистки, у нее с собой всегда есть контейнеры с едой из дома. Однако, конечно, бывают дни, когда не получается взять перекусить что-то домашнее. Но даже из таких ситуаций она находит выход. Например, может попросить принести ей отварные яйца и перекусить ими. Для Валерии важно, чтобы еда была нормальная и здоровая.

Также артистка отмечает, что ей очень повезло. Она равнодушна к сладкому. Стоит отметить, что в их семье за простые углеводы отвечает Иосиф Пригожин, который, по словам Валерии, тот еще сладкоежка.

"У нас за сладкое в семье отвечает Иосиф. По нему видно", – отметила певица Валерия.