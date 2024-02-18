Роман Костомаров, спортсмен, преодолевший серьезное заболевание, что привело к ампутации конечностей, теперь стремится поддерживать тех, кто сталкивается с аналогичными проблемами. Олимпийский чемпион проводит уроки по освоению использования протезов в рамках онлайн-школы, ориентированной на людей с ограниченными возможностями.

Во время одного из собраний Роман поделился своим опытом адаптации после потери конечностей, отметив, что его жизненный путь мог бы сложиться иначе, если бы не бесценная поддержка его супруги, Оксаны Домниной. В то время как он проходил лечение в больнице, Оксана погрузилась в изучение всего, что касается реабилитации:

"Всеми информационными делами о том, как дальше быть, занималась непосредственно моя жена. Я не мог этим заниматься ни морально, ни физически", - откровенно рассказал Роман Костомаров.





Супруга, ставшая для него опорой в трудные времена, не уставала находить новые силы поддержки, даже когда надежды на его выздоровление были невелики. Оксана Домнина вдохнула в Романа Костомарова уверенность в светлое будущее , что оказалось ключевым в его пути к восстановлению и новой жизни после столкновения со смертельной болезнью.

Перенесший ампутацию Костомаров дает уроки для людей с протезами. Во время обсуждения на встрече, олимпийский чемпион указал на социальные трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в повседневной жизни. Роман Костомаров подчеркнул важность взаимодействия и эмоциональной поддержки не только для людей, использующих протезы, но и их семей.