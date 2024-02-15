Больше не тайна: что хранят в своих автомобилях Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Многим из нас важно в любой ситуации иметь под рукой необходимые вещи. Вот и члены королевской семьи не исключение. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, к примеру, часто берет с собой легкий перекус для детей. А герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая на прошлой неделе была замечена репортерами в Санта-Барбаре, взяла с собой в машину Кубок Стэнли. Примечательно, что в западной прессе Кубком Стэнли называют обычную термокружку. Рассказываем, что еще хранят в своих авто Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Меган Маркл

Когда Меган Маркл еще являлась работающим членом королевской семьи, в ее авто нередко можно было обнаружить бутылки минеральной воды Hildon. Зоркие репортеры также замечали в машине герцогини Сассекской мятные конфеты, которые также любит возить с собой королева Камилла.





Кейт Миддлтон

Примерная мама троих детей Кейт Миддлтон часто берет легкие закуски для своих наследников. Однажды репортеры заметили, как она заботливо распаковывала пластиковые контейнеры с оладьями, морковными палочками, ломтиками перца и печеньем.

Вообще, супруга принца Уильяма частенько берет с собой перекус. Еще до рождения принца Луи в 2018 году папарацци заметили на заднем сиденье ее автомобиля контейнер с едой. При этом Кейт Миддлтон тогда собиралась ехать на светское мероприятие, где еда, по идее, должна присутствовать.

Ранее "Клео.ру" писали, что после скандальной истории с новым сайтом, герцоги Сассекские прилетели в Канаду. Принц Гарри и Меган Маркл посетили встречу со спортсменами, которые участвуют в "Играх непокоренных".