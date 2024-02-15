Два сапога пара: что общего между дочерями Любови Успенской и певицы Мадонны

Дети знаменитостей всегда интересуют публику. Иногда даже сильнее, чем их родители. Сейчас журналисты активно следят за наследницами двух выдающихся женщин. Любовь Успенская и певица Мадонна проложили путь к славе своим дочерям.

В мире отечественного шоу-бизнеса набирает популярность Татьяна Плаксина, а за рубежом камеры прессы направлены на Лурдес Леон. Редакция "Клео.ру" выяснила, что общего между ними.

Мамины дочки

Обеим наследницам удалось выстроить хорошие отношения со своими мамами. Однако в случае с Татьяной Плаксиной это было не всегда. Раньше она и Любовь Успенская постоянно ругались, выясняли отношения на телевидении. Ну а дочь певицы Мадонны росла без отцовского внимания, но в любви. Однако еще в детстве ей заложили мысль, что в жизни придется много работать, чтобы чего-то добиться, поэтому Лурдес Леон выросла неизбалованной.

Американская жизнь

И Татьяна Плаксина, и Лурдес Леон родились в Америке. Однако через несколько лет дочь Любови Успенской уехала вместе с мамой в Россию. А когда ее наследница вернулась в США, то погрязла в серьезных проблемах. Тогда стало известно, что она страдает от зависимости. А вот дочь Мадонны смогла построить карьеру в родной стране. Она успела попробовать себя и певицей, и актрисой, и дизайнером, и моделью.





Бунтарский дух

Обе наследницы являются обладательницами вспыльчивого характера. Они не привыкли мириться с тем, что им не нравится. Так, в 2020 году Татьяна Плаксина сбежала в США от мамы, с которой у нее постоянно возникали конфликты. А Лурдес Леон после окончания школы уехала из родного дома, потому что Мадонна, по словам девушки, ее жестко контролировала. Иными словами, дочери Любови Успенской и певицы Мадонны – два сапога пара.

Запятнали репутацию семьи

И Татьяна Плаксина, и Лурдес Леон однажды пошатнули репутацию звездных родительниц. Из-за откровенных образов и поведения на публике дочери Мадонны неоднократно доставалось от общественности. Знаменитость обвиняют в том, что она плохо занималась воспитанием девушки. Между тем Татьяна Плаксина, например, запятнала репутацию звездной мамы из-за своих проблем с запрещенными веществами. По этому поводу Любовь Успенская не раз становилась объектом критики.





Путь на музыкальный Олимп

Наследницы Любови Успенской и Мадонны пошли по стопам своих родительниц. Они решили связать свою жизнь с музыкой. Что важно, у них это отлично получается. Конечно, помощь известных мам имеет значение. Татьяна Плаксина и Лурдес Леон стремятся к новым вершинам в творчестве и вокальной карьере.