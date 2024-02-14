Саша Петров рассказал, чем занимается вечером с молодой супругой

В День всех влюбленных Саша Петров вместе с женой пришел на премьеру третьей части мелодрамы "Лед". Конечно, журналисты не преминули расспросить молодожена о том, как он празднует этот день.
Петров заверил, что у них с женой любовь, поэтому для них каждый день как 14 февраля. А лучший романтический вечер для их семьи – спокойное времяпрепровождение вдвоем. В кафе за обсуждением интересной темы и ужином. Дома, когда перед сном смотрят вдвоем смешные видео.
Полгода назад женившийся актер до сих пор, похоже, переживает медовый месяц. В частности, он рассказал, что для подарков им с женой не нужны поводы и праздники, они могут привезти презент просто так. Например, привезти из магазина любимые продукты своей половинки или, занимаясь шопингом, вспомнить про любимого человека и купить ему футболку, как это сделала Виктория недавно.
Напомним, Саша Петров увидел Викторию весной 2023 года и влюбился, где стоял. Познакомившись, он начал стремительно ухаживать и через пару месяцев пара, прямо в будничной одежде, расписалась в ЗАГСе. В ноябре они устроили пышное торжество. Свадьба прошла роскошно, с участием многих звездных гостей.
Ранее "Клео.ру" писали, что Саша Петров – один из фаворитов российского кинематографа и пользуется большой любовью отечественных режиссеров.