Саша Петров рассказал, чем занимается вечером с молодой супругой

В День всех влюбленных Саша Петров вместе с женой пришел на премьеру третьей части мелодрамы "Лед". Конечно, журналисты не преминули расспросить молодожена о том, как он празднует этот день.

Петров заверил, что у них с женой любовь, поэтому для них каждый день как 14 февраля. А лучший романтический вечер для их семьи – спокойное времяпрепровождение вдвоем. В кафе за обсуждением интересной темы и ужином. Дома, когда перед сном смотрят вдвоем смешные видео.

