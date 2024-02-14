После скандала из-за титулов принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Канаду

Сын короля Карла III и принцессы Дианы Гарри и его избранница Меган Маркл накануне запустили новый сайт. На нем герцоги Сассекские использовали свои королевские титулы, а также герб. Новый проект будет включать в себя биографии пары и новости о том, чем они сейчас занимаются. Однако действия принца и его супруги могут спровоцировать новый скандал в королевской семье. Дело в том, что их прежний сайт имел похожее название, и после ссоры и переезда в США пара приостановила его работу.

Осведомленные о делах Букингемского дворца считают, что такие попытки вернуть себе титул могут закончиться для герцогов Сассекских не очень-то и хорошо. Источники издания Daily Mail сообщают, что использование королевского титула для коммерческих целей недопустимо. Этому в конечном итоге будет положен конец.

Однако близкие 39-летнего принца Гарри и его 42-летней супруги Меган Маркл уверяют, что в их новом проекте нет никакого мошенничества. Они по прежнему герцог и герцогиня Сассекские. И это, по мнению источника, неоспоримый факт.

Пока никаких официальных заявлений по поводу нового проекта супругов от Букингемского дворца не поступало. Поэтому еще не втянутые в конфликт принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Канаду. Герцоги Сассекские приземлились в Ванкувере на частом самолете. Корреспонденты издания Daily Mail сообщают, что пара прилетела для общения со спортсменами, которые участвуют в "Играх непокоренных". Эти соревнования принц Гарри запустил в 2014 году для военнослужащих, получивших ранения.