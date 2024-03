Дженнифер Лопес покидает сцену, чтобы быть рядом с мужем Беном Аффлеком

Почти два десятилетия Джей Ло и ее любимый жили своими жизнями. Она выходила замуж несколько раз и рожала детей, он женился на Дженнифер Гарнер, с этой женой у них появились дети. Дальше – развод и связь с другой актрисой, Аной де Армас. Неизвестно, что привело актера в бутылку в буквальном смысле этого слова, но ему пришлось сражаться с алкогольной зависимостью, и Аффлек справился.

Может быть, в награду за силу характера ему послали второй шанс небеса – произошло воссоединение разбежавшихся в молодости влюбленных. Бурный роман и наконец-то свадьба.

Счастье Джей Ло написано на лице, она летает и едва ли не тонет в своей любви. Поклонникам кажется, что супруг не столь бурно проявляет чувства, и они недовольны. Артистка пошла на беспрецедентный шаг: решила оставить музыкальную карьеру, чтобы посвятить себя мужу.

Однако хлопать дверью певица не собирается. Она готовит новый альбом "This is me… Now". Звезда сообщила, что планирует последний тур по миру, а также, что новый диск важен для нее, поскольку все песни в нем она посвятила своей истории любви и мужу. По сути, это продолжение другого альбома, который вышел после горького расставания Джей Ло с Беном Аффлеком.

В рамках поддержки альбома Дженнифер Лопес на собственные средства сняла документальный мюзикл, в котором рассказывается история их с мужем неоднозначных отношений.

