Татьяна Буланова рассказала, как проведет с мужем день влюбленных

Татьяна Буланова считает День всех влюбленных красивым праздником. Сама она никогда его не отмечала специально, но, как многие женщины, всегда мечтала, что однажды найдет свою любовь.

День святого Валентина, считает певица, скорее подходит тем парам, чьи отношения только зарождаются и полны влюбленности. Лично она не планирует отмечать праздник специально, просто проведет день со своим мужем, предпринимателем Валерием Рудневым. Пара отправится в любимый ресторан.

Российский день влюбленных, который принято отмечать 8 июля и который назвали Днем семьи, любви и верности, Татьяна Буланова предназначает для семейных пар, которые уже много лет прожили вместе. Недаром, считает артистка, слово "семья" есть в названии праздника.