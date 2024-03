Стало известно, что Дженнифер Лопес посвятила свой новый альбом Бену Аффлеку. Дата выхода назначена на 16 февраля. "This Is Me… Now" станет первым альбомом, который выпустит певица за последние десять лет. Он будет посвящен любви к мужу и ее переосмыслению личной жизни. В долгожданную новинку войдет 13 песен. Одна из самых долгожданных "Dear Ben Pt. II" станет продолжением песни "Dear Ben", которую она посвятила Бену Аффлеку еще в 2002 году.