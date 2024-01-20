История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека началась в 2002 году. Оба актера уже были известными и успешными в киноиндустрии. Они встретились на съемках фильма "Джильи", где сыграли главные роли. Сразу же после встречи, между ними завязался роман, и пара стала одной из самых обсуждаемых в Голливуде. Однако спустя 2 года звезды объявили о разрыве отношений.

Стало известно, что Дженнифер Лопес посвятила свой новый альбом Бену Аффлеку. Дата выхода назначена на 16 февраля. "This Is Me… Now" станет первым альбомом, который выпустит певица за последние десять лет. Он будет посвящен любви к мужу и ее переосмыслению личной жизни. В долгожданную новинку войдет 13 песен. Одна из самых долгожданных "Dear Ben Pt. II" станет продолжением песни "Dear Ben", которую она посвятила Бену Аффлеку еще в 2002 году.

В 2021 году, спустя более 15 лет после расставания, появились слухи о возобновлении отношений между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сейчас звездная пара счастлива вместе. На днях стало известно, что артисты заключили брачный договор. Многие поклонники принялись переживать, что в отношениях у звезд произошел разлад. Однако Дженнифер Лопес заверила, что у них с Беном Аффлеком все хорошо и такие меры были предприняты, чтобы предостеречь друг друга от неприятных последствий в случае развода.

В течение своей карьеры американская певица выпустила несколько успешных альбомов. Она сотрудничала с такими известными артистами, как Питбуль, Шакира, Рики Мартин, Фэт Джо и другие. Песни Дженнифер Лопес сочетает в себе элементы поп-музыки, ритм-н-блюза, хип-хопа, латинской и электронной музыки.



Ранее "Клео.ру" писали, что Дженнифер Лопес поддалась тренду и вышла в свет в "грязных" джинсах.