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Навка, Буланова и Арнтгольц: тайны главных Татьян российского шоу-бизнеса

Навка, Буланова и Арнтгольц: тайны главных Татьян российского шоу-бизнеса

Сегодня, 25 января, в нашей стране отмечается любимое, пожалуй, всеми студентами и преподавателями событие - Татьянин день. Этот праздник получил свое название по имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, которая почитается православной и католической церквями.

Красивым именем Татьяна могут похвастаться многие представительницы шоу-бизнеса. Сегодня редакция "Клео.ру" предлагает окунуться в тайны трех главных виновниц торжества. Отмечаем Татьянин день!

Татьяна Навка

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка смело может похвастаться профессиональными успехами. Будущая спортсменка впервые вышла на лед совсем малышкой – девочке было всего пять лет. В подростковом возрасте она перебралась из Днепра в Москву и в конце 80-х годов прошлого века вошла в сборную СССР, одержав победу в нескольких международных состязаниях. После Олимпийских игр, которые проходили в 2006 году в Турине, фигуристка красиво завершила свою карьеру.

В одном из интервью Татьяна Навка, рассказывая журналистам о своем детстве, вспомнила одну забавную историю. Будучи ребенком, она украла из соседского огорода клубнику и очень об этом пожалела. Мама девочки заставила ее признаваться в содеянном и идти к ним на покаяние.

Фото: YouTube-канал &#34;Надежда Стрелец&#34;

Татьяна Буланова

Эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова стала известной в далекие 90-е. Общественное признание и любовь она получила после выхода таких громких хитов, как "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный" и "Старшая сестра". Заслуженная артистка Российской Федерации до сих пор является кумиром многих. Татьяна Буланова продолжает активно выступать на сцене и регулярно ездит на гастроли.

Недавно в жизни звезды сцены произошло радостное событие – свадьба. Артистка связала себя узами брака с молодым предпринимателем Валерием Рудневым. В беседе с журналистами Татьяна Буланова как-то делилась, что планирует еще родить ребенка, однако от общественности этот факт ею будет скрыт.

Фото: YouTube-канал &#34; Сама Меньшова&#34;

Татьяна Арнтгольц

Российская актриса театра и кино Татьяна Арнтгольц впервые появилась на телеэкранах вместе со своей сестрой-близняшкой Ольгой. В 1999 году они, будучи студентками Высшего театрального училища имени Щепкина, приняли участие в съемках сериала "Простые истины". С тех пор актриса пользуется популярностью у режиссеров и является любимицей публики.

Однажды Татьяна Арнтгольц рассказывала журналистам, что обожает путешествовать. Правда, вместо ленивого отдыха у бассейна, актриса предпочитает свое время на отдыхе проводить культурно, но без различных экстремальных вылазок в горы. 

Фото: YouTube-канал &#34; FAMETIME TV&#34;

25 января 2024, 13:32
Татьяна Арнтгольц. Фото: соцсети / @tarntgoltsofficial
Ольга Андреева
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