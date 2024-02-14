Дарья Донцова раскрыла свои семейные секреты

71-летняя Дарья Донцова весной 2023-го года стала вдовой. Супруг известной писательницы, с которым она прожила долгие 40 лет, скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Звезда отечественной литературы признавалась ранее в интервью, что уход из жизни возлюбленного серьезно на ней отразился. Справиться с утратой автору детективов помогли в церкви. Сейчас Дарья Донцова живет ради себя и близких.

Накануне известная писательница Дарья Донцова побывала в гостях у российской журналистки Елены Ханги. В рамках ее YouTube-проекта "Просто такая генетика" на канале Genotek литератор раскрыла свои семейные секреты. Свой рассказ автор детективов начала, сильно углубившись в прошлое.

Дарья Донцова рассказала, что дата рождения ее матери Тамары Степановны Новацкой, для многих остается загадкой. Однажды, по словам популярной писательницы, они смотрели фильм о взятии Зимнего дворца в 1917 году. Бабушка Дарьи обратилась к своей дочери и возмутилась несоответствию в сюжете. Женщина напомнила, что в тот год они вместе с ней наблюдали за всем происходящим. Однако по паспорту Тамара родилась как раз в 1917 году, поэтому чисто теоретически не могла застать тот период.





Позже выяснилось, что ее мама даже вовсе не Степановна, а Стефановна и не Новацкая, а Потоцкая. Дарья Донцова рассказала, что ее дедушка по маминой линии является по происхождению поляком. Семья писательницы была вынуждена бежать из родного города и менять данные в паспортах, что в то время сделать было достаточно легко.